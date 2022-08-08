Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 14:00

Грачева намерена продолжить карьеру после операции на колене

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Инна Грачева.
Фото Global Look Press

Российская рапиристка Инна Грачева (ранее — Дериглазова) заявила, что продолжит карьеру, несмотря на перенесенную три недели назад операцию на колене.

«Проблемы с коленом начались еще до чемпионата России, но я очень хотела там выступить, — цитирует ТАСС Грачеву. — Готовилась выступать и на спартакиаде, но ситуация только ухудшалась. Прошла несколько обследований, и в результате было принято решение все-таки лечь на операцию, ее сделали в Москве три недели назад. Пока я в ортезе, на костылях, и в таком состоянии еще три недели осталось, а дальше — восстановление. Надеюсь, что все пройдет благополучно, боли пройдут и я снова вернусь на дорожку. Фехтование — мое любимое дело, я не могу не тренироваться, поэтому живу с верой и надеждой на лучшее».

Грачева на чемпионате России в Сочи в Апреле не смогла завоевать медаль в личном турнире. Спортсменка проиграла в четвертьфинале соревнований. Рапиристка стала обладательницей золотой награды в командном турнире в составе сборной Курской области.

Грачевой является олимпийской чемпионкой в 2016 и в 2021 году. Также в активе спортсменки две серебряные медали Олимпийских игр и шесть золотых наград чемпионатов мира.

Источник: https://tass.ru/sport/15421197
Инна Грачева (Дериглазова)
0
Читайте также
Какими были занятия по аэробике в 90-х? Фитнес с Синди Кроуфорд
У «Спартака» самая веселая атака, «Локо» надо спасать, Сафонов – лучший голкипер. Пять выводов после 4-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мамедов доволен бронзой Загидуллиной на чемпионате Союзного государства России и Белоруссии
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости