Мамедов назвал успехом сохранение членства Федерации фехтования России в ЕКФ

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказал мнение, что сохранение членства ФФР в Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) является успехом.

«Здравомыслие большинства федераций, которые находились на конгрессе, взяло верх, — приводит ТАСС слова Мамедова. — В пользу оппонентов, которые хотели нас исключить, было только 13 голосов из 42. В принципе, это те страны, которые инициировали решение, — Швеция, Норвегия, Дания, какие-то семь еще присоединились, скорее всего, Украина, Польша и кто-то еще. Это успех, маленький, но успех».

ЕКФ большинством голосов отвергла предложение Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии об изменении устава организации и о приостановке членства федераций фехтования России и Белоруссии.

«В своем выступлении я акцентировал внимание на том, что мы люди из спорта и должны решать спортивные вопросы, а политику оставить политикам», — добавил Мамедов.

2 марта Международная федерация фехтования временно отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации.