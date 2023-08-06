Матыцин назвал недопустимым требование пожизненной дисквалификации для российской саблистки Смирновой

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал требование Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

Ранее глава ведомства отметил, что данное предложение является грубым нарушением принципа о недопустимости вмешательства государственных органов в деятельность независимых международных общественных организаций.

«Верховная рада выступила за то, чтобы дисквалифицировать нашу спортсменку (саблистку Анну Смирнову). Мы считаем, что это недопустимо», — цитирует Матыцина РИА «Новости Спорт».

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца. На следующий день Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию.