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Сегодня, 17:07

Матыцин высказался о требовании Рады пожизненно дисквалифицировать саблистку Смирнову

Мария Гусева
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Анна Смирнова.
Фото AFP

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал требование Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

Матыцин отметил, что данное предложение является грубым нарушением принципа о недопустимости вмешательства государственных органов в деятельность независимых международных общественных организаций.

«Во время всех без исключения соревнований спортсмены должны обладать равными правами и, следуя правилам международных федераций, не должны подвергаться агрессивной критике и попыткам использовать их в качестве средств политической конфронтации», — цитирует ТАСС Матыцина.

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

На следующий день Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию. В организации заявили, что такое решение принято в соответствии с олимпийским духом и является знаком чуткости и понимания.

Ранее в Госдуме назвали безумным требование Верховной рады пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку.

Источник: ТАСС
Фехтование
Олег Матыцин
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В Госдуме назвали безумным требование Верховной рады пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку
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