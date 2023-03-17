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17 марта, 16:22

В Польше допустили, что могут отменить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный секретарь Польской федерации фехтования Яцек Слупский заявил, что организация ждет разъяснения решений, принятых на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE), и допускает отказ от проведения этапа Кубка мира из-за возможного участия в нем россиян.

«Сейчас мы ждем официального толкования решений, принятых на внеочередном конгрессе FIE, касающихся в том числе определения нейтральности спортсменов, допущенных к соревнованиям. Такая интерпретация необходима для представления польским властям, которые принимают решение о выдаче въездных виз. Мы подтверждаем, что готовы принять этап Кубка мира в Познани, однако любое решение может быть принято только после получения соответствующих и необходимых разъяснений от FIE по вопросам, вытекающим из решения внеочередного конгресса. В зависимости от этих объяснений Польская федерация фехтования не исключает отказа от организации этапа Кубка мира», — приводит слова Слупского ТАСС.

2 марта 2022 года Международная федерация фехтования (FIE) временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

10 марта 2023 года прошел внеочередной конгресс FIE, на котором за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену проголосовали 89 делегатов, против — 46. Решение конгресса должно вступить в силу со второй половины апреля этого года.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапире среди женщин, который пройдет в Познани с 21 по 23 апреля, является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17295603
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