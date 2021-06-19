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28-летний американский мотоциклист-рекордсмен умер после жуткого прыжка. Экстремальный спорт пора запретить?

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Сегодня, 11:15
Алекс Харвилл. Фото ah352, Instagram
Алекс Харвилл. Фото ah352, Instagram
В США погиб знаменитый каскадер, в Китае — марафонцы, в России — парашютисты.

На самом деле смерть гораздо ближе, чем мы думаем, — особенно если речь идет о спорте, и экстремальном. Недавно футбольный мир потрясла ситуация вокруг датчанина Кристиана Эриксена, у которого прямо во время матча Евро остановилось сердце. Его успели спасти. В нашем хоккее с мячом произошла шокирующая и загадочная смерть лидера сборной России Максима Ишкельдина. СМИ сообщали об оторвавшемся тромбе — а теперь источники пишут о возможном самоубийстве.

В Америке вчера из жизни ушел человек, который был на передовой среди бросающих вызов смерти. Вы наверняка не раз видели шоу с полетами мотоциклистов после прыжка с трамплина или рампы, в Москве такие представления не раз проходили на Воробьевых горах. 28-летний мотогонщик и каскадер Алекс Харвилл — среди тех, кто прыгал на мотоцикле дальше и выше всех в мире. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор самого длинного прыжка с песчаного трамплина (91 метр), в этот раз на авиашоу в штате Вашингтон он собирался побить абсолютный мировой рекорд австралийца Робби Мэдисона — прыжок на 107 метров. Вот он сам рассказывает, что собирается сделать, за несколько дней до смерти.

Публикация от Alex Harvill (@ah352)

Шоу отменять не стали

Во время тренировки вчера днем Харвилла выбросило из мотоцикла на несколько метров вперед, он лишился шлема и получил травмы, несовместимые с жизнью. Хотя скорая помощь прибыла на место спустя 2,5 минуты, спасти гонщика уже не удалось. Соцсети старательно трут видео со смертельным контактом, но где-то он еще остался. Ощущения действительно жутковатые — перед ударом отец двух маленьких детей пролетел расстояние, равное длине футбольного поля.

Авиашоу отменять не будут, с аргументацией «это не то отношение, которое хотел бы к себе Харвилл». Наоборот, его проведут со всеми запланированными трюками. Сам Харвилл говорил, что рос на видео других каскадеров и самым главным для него было «раздвигать границы». Но в таком важном деле выживают не все. До этого Харвилл сделал немало сумасшедших прыжков, которые выглядят очень сильно, хотя вроде бы обыденно. Как и обычное прохождение поворота пилотом «Формулы-1». Но любой может завершиться фатально.

Что делать с экстримом?

Сегодня утром в Кузбассе разбилось несколько парашютистов в ходе тренировочного полета. Правда, там дело не совсем в спорте — отказал двигатель самолета. В результате жесткой посадки погибли несколько человек.

И тут мы встаем перед классической дилеммой — что делать с экстремальными видами спорта? В Америке регулярно проходят дебаты, в основном в интернете, об ограничениях либо запрете, однако дальше разговоров они, разумеется, не заходят. А есть китайский подход. Две недели назад коммунистическая партия страны запретила ультрамарафоны и всякого рода кроссы по пересеченной местности после какого-то сумасшедшего забега в провинции Ганьсу. 21 человек погиб, еще 8 были ранены, люди скрывались от природных катаклизмов в пещерах. И все было запрещено.

В России как будто противонаправленные тенденции. С одной стороны, появляется все больше запретительных мер, начиная от ограничений на купание там, где в принципе это может быть личным решением человека, и заканчивая организацией спортивных мероприятий. С другой стороны, регулярно приходят новости о полулегальных гонках, а экстрим-шоу — регулярный атрибут всяких праздников.

Наверное, история Харвилла как раз про это — человек сам решает, как распоряжаться своей жизнью. И если он уж задумал «раздвигать границы», то единственное, что может сделать общество, — вызвать скорую помощь за деньги налогоплательщиков либо организаторов шоу и помочь человеку или констатировать смерть. Единственное — будет сложно объяснить двум сыновьям, куда пропал отец.

Это бремя лежит на жене Харвилла, которая не отговаривала его от деятельности, а долгое время была единомышленником и помогала ему в качестве механика. Деньги зарабатывал только Харвилл — но за ночь семье уже собрали 50 тысяч долларов.

Ну и в США точно не запретят из-за произошедшего мотокросс. И правильно сделают.

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