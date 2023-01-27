Собак из России носят на руках в Шотландии

В Авиморе в 39-й раз стартовала традиционная гонка на собачьих упряжках.

Соревнования проходят на территории национального парка Кэрнгормс в Шотландии.

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Большинство четвероногих участников турнира обычно являются представителями породы сибирский хаски.

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Термин «хаски» изначально обозначал эскимосов. Породу собак кинологи зарегистрировали в 30-х годах прошлого века. Ее получили от аборигенных собак Дальнего Востока России. Оседлые приморские племена Колымы, Анадыря, Камчатки с древних времен использовали их как ездовых собак.

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Лайки-хаски чрезвычайно выносливы, у них густая шерсть, острая мордочка со стоячими ушками.

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А еще они обожают своих хозяев.

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И успевают показать характер перед стартом.

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Среди участников гонки на собачьих упряжках можно встретить и представителей других пород.

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Присутствуют здесь и самоеды, одна из древнейших пород собак.

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В этом году в Авиморе примут участие более тысячи собак. 200 упряжек из 20 стран соревнуются на трассе длиной шесть с небольшим километров.

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Удивительно, гонка в Шотландии чаще всего проходит на упряжках с колесами, последний раз по снегу бежали в 2016 году.

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К соревнованиям собаководы и четвероногие участники готовятся целый год.

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Победителей и призеров хозяева готовы носить на руках.