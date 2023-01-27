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27 января, 23:00

Собак из России носят на руках в Шотландии

Отдел фото «СЭ»
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Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото Getty Images
Фото AFP
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото AFP
Фото Getty Images
Фото AFP
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
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В Авиморе в 39-й раз стартовала традиционная гонка на собачьих упряжках.

Соревнования проходят на территории национального парка Кэрнгормс в Шотландии.

Гонка в Авиморе. Фото AFP
Фото AFP

Большинство четвероногих участников турнира обычно являются представителями породы сибирский хаски.

Сибирский хаски. Фото AFP
Фото AFP

Термин «хаски» изначально обозначал эскимосов. Породу собак кинологи зарегистрировали в 30-х годах прошлого века. Ее получили от аборигенных собак Дальнего Востока России. Оседлые приморские племена Колымы, Анадыря, Камчатки с древних времен использовали их как ездовых собак.

Собачья упряжка на Камчатке в начале прошлого века. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Лайки-хаски чрезвычайно выносливы, у них густая шерсть, острая мордочка со стоячими ушками.

Сибирский хаски. Фото AFP
Фото AFP

А еще они обожают своих хозяев.

Хаски очень ласковые и терпеливые собаки. Фото Getty Images
Фото Getty Images

И успевают показать характер перед стартом.

Хаски показывают характер перед стартом. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Среди участников гонки на собачьих упряжках можно встретить и представителей других пород.

Гонка в Авиморе. Фото AFP
Фото AFP

Присутствуют здесь и самоеды, одна из древнейших пород собак.

Самоеды. Фото Getty Images
Фото Getty Images

В этом году в Авиморе примут участие более тысячи собак. 200 упряжек из 20 стран соревнуются на трассе длиной шесть с небольшим километров.

Чаще всего гонка проходит без снега. Фото AFP
Фото AFP

Удивительно, гонка в Шотландии чаще всего проходит на упряжках с колесами, последний раз по снегу бежали в 2016 году.

Снежная гонка в Авиморе. Фото Getty Images
Фото Getty Images

К соревнованиям собаководы и четвероногие участники готовятся целый год.

Хозяйка ездовой собаки. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Победителей и призеров хозяева готовы носить на руках.

Победителей гонки хозяева готовы носить на руках. Фото Getty Images
Фото Getty Images
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