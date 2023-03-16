От Кубы до США в акульей клетке. Как пловчиха Сьюзи Марони стала великой

Невероятная история покорителей Флоридского пролива.

Австралийская пловчиха Сьюзи Марони родилась вместе с братом-близнецом Майклом. Ей при рождении поставили диагноз церебральный паралич. С четырехлетнего возраста девочку отдали на плавание, чтобы укрепить здоровье и еще избавиться от астмы. И плавание стало для Сьюзи главным увлечением в жизни. Хотя о диагнозе родители девочки предпочитали не рассказывать и пролили свет на это лишь в 2007 году.

Уже в 14 лет она завоевала бронзу в Австралийском женском марафоне, что было для девочки с врожденным церебральным параличом просто триумфом. Также три года подряд Сьюзи получала премию Advance Australia Award, которая вручается молодым талантам Австралии. Однако мировую известность ей принесло плавание в клетке, защищающей от акул. Расскажем подробнее.

Первая в истории

12 мая 1997 года Марони в возрасте 22 лет стала первым в истории человеком, которому удалось преодолеть вплавь 180 километров во Флоридском проливе. Она стартовала в Гаване (Куба) и финишировала у побережья США. Плыла она с акульей клеткой, которую тянул катер, плывший впереди нее. На это ушло чуть больше суток — 25 часов.

В тот день многое было против австралийской спортсменки. Бушевал сильный ветер, который чуть не разрушил грандиозные планы, а в ночь до заплыва была повреждена защитная клетка. Но ничто не смогло помешать смелой девушке.

При этом покорила Флоридский пролив она со второй попытки. Летом 1996 года Сьюзи уже пробовала это сделать, но у нее не получилось.

До Флоридского пролива в 1990-м Марони стала первой в мире женщиной, которая совершила заплыв из Мэнли в Дарлинг-Харбор и вернулась обратно. На все это она потратила почти 7 часов. В том же году она установила новый рекорд по скорости на Ла-Манше. И после выдающегося достижения Марони не остановилась. Летом 1998 года она приплыла из Мексики на Кубу, преодолев уже дистанцию 197 километров. А осенью 1999 года преодолела 160 километров, которые разделяют Ямайку и Кубу. И везде она плыла в клетке.

В 2003 году Сьюзи приняла решение завершить карьеру. Выдающаяся австралийская спортсменка была несколько раз замужем, а сейчас воспитывает троих детей.

Она ушла на пике, и многие годы ее рекорд не превзойти.

Сьюзи Марони. Фото Соцсети

Кто смог переплюнуть Марони?

2 сентября 2013 года 64-летняя американская пловчиха Дайана Найад смогла пересечь Флоридский пролив без клетки в 177 километров. И сделала это за 53 часа. Она стартовала в Гаване и добралась до архипелага Флорида-Кис (США). Почему же Марони справилась всего за 25 часов? Специалисты уверены, что клетка значительно облегчает плавание.

Американку сопровождали пять вспомогательных катеров и 35 человек, которые давали ей еду и воду, а также контролировали ее состояние и указывали маршрут. Более того, рядом находились водолазы, которые следили за появлением акул. Помимо этого вокруг Найад создавалось слабое электрическое поле благодаря специальному оборудованию. Это также позволяло отгонять от нее акул и других опасных рыб. Кроме того, Найад пришлось смазать лицо и другие открытые участки тела специальным защитным кремом от ядовитых медуз и надеть силиконовую маску. Медузы тоже представляют опасность во время заплыва. И именно из-за их болезненных укусов Дайана проваливала предыдущие свои попытки. К слову, Найад целых пять раз пыталась переплыть Флоридский залив. Впервые она это попыталась сделать в 28, но удалось покорить дистанцию лишь в 64 года. Вот что значит никогда не сдаваться!

Дайана Найад. Фото Global Look Press

Таким образом, американка стала первой, кто смог пересечь пролив без клетки. Также она установила рекорд по протяженности заплыва по океану без акульей клетки и ласт.

«У меня есть три посыла. Во-первых, никогда не надо сдаваться, во-вторых, никогда не бывает слишком поздно, чтобы добиваться исполнения своей мечты, и, в-третьих, данный заплыв выглядит как заслуга одного человека, но в действительности это дело огромной команды», — заявила изможденная спортсменка сразу после прибытия на берег, где ее встречали толпа восторженных людей и журналисты.

Ею восхитился даже тогдашний президент США Барак Обама. У себя в Twitter он написал: «Никогда не отказываться от своей мечты».

Дайана также хотела, чтобы ее достижение позволило бы возобновить отношения между США и Кубой, которые были разорваны в 1960 году. Однако с политикой ожидаемо возникли проблемы.