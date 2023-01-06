Тела первых покорителей Эвереста ищут почти сто лет. Загадка великой горы

Одного из них не обнаружили до сих пор.

Если вы заинтересуетесь вопросом, кто первым покорил Эверест (или Джомолунгму — кому как нравится) и не станете искать дальше первых строчек выдачи Google, то наверняка решите, что это новозеландец Эдмунд Хиллари и непалец Тенцинг Норгей. Удивляет, что удалось это человечеству только в 1953 году. Однако это не совсем так — несколько удачных попыток покорить величайшую гору Земли были и раньше, правда, у нас нет о них доподлинных данных.

Об одной из таких экспедиций до сих пор ходят легенды. Поиски британских альпинистов Джорджа Мэллори и Эндрю Ирвина продолжались почти сто лет, а останки Ирвина не найдены до сих пор. Как и нет ответа на главный вопрос — дошли Мэллори с Ирвином до пика Эвереста или нет?

Британцы создали благотворительный фонд в целях сбора средств на покорение Эвереста

Джомолунгма, или, как ее принято называть в Европе, Эверест, всегда была желанной целью для альпинистов. И хотя современные историки утверждают, что местные народы Непала (в частности, представители Гималаев шерпа) наверняка поднимались на нее, доподлинных данных об этом нет, значит, и право стать первым покорителем высочайшей точки Земли еще никем не оспаривается. Британцы подошли к вопросу с присущей им дотошностью и создали Комитет Джомолунгмы — сейчас он работает как Объединенный гималайский комитет.

Инициатива создания Комитета Джомолунгмы в 1919 году принадлежит Королевскому географическому обществу во главе с капитаном Джоном Ноэлем, первым из британцев совершившим путешествие в район Джомолунгмы. Он вдохновлялся работами альпинистов Клинтона Дента и Альберта Келласа, которые еще на рубеже веков рассуждали, каким образом можно покорить эту гору. Важна была не только материальная, но и дипломатическая поддержка — разрешение на проход от правительства Тибета.

«Дипломатия достигла своей цели, и людские преграды были преодолены; стало возможно идти на всех парах вперед, к организации экспедиции», — пишет в 1920 году Ноэл. Под его началом в 1921 году собирается британская экспедиция на Эверест. В нее вошел и молодой Джордж Мэллори, для которого это была одна из трех попыток покорить главную вершину Земли, которая завершилась, не начавшись. Команда плохо подготовилась, не было достаточной провизии, маршрут оказался неудачным, да и внутри коллектива начались серьезные разногласия.

В итоге было принято решение отказаться от восхождения и сосредоточиться на изучении Северного седла. В то время Непал был закрыт для иностранцев, и подняться на Джомолунгму можно было только с севера, со стороны Тибета. Окрестности вершины и расположенные там горные ледники до этой экспедиции были для европейцев практически неизвестной территорией, так что бесполезным поход точно не был.

Джордж Мэллори покоряет Эверест в 1922 году. Фото Getty Images

Мэллори не сдавался, когда попытки бросили все остальные

Не удалось подняться до вершины и второй экспедиции, в которую снова вошел Мэллори. Были учтены ошибки предыдущей экспедиции, однако точной карты ледника у альпинистов все еще не было и после попадания в снежную лавину и смерти ряда членов коллектива оставшаяся команда вернулась в Индию. Большинство участников первых двух экспедиций отказывались от новых попыток и были уверены, что взойти на Эверест невозможно. Все, кроме Мэллори. Джордж был уверен, что теперь он точно знает оптимальный маршрут и сможет дойти до пика. Кроме того, теперь у него есть четкое представление особенностей местности — он лучше понимал погодные условия вокруг вершины Гималаев и нюансы нахождения в «зоне смерти» — высокогорье свыше 8000 метров над уровнем моря, когда человек уже не может дышать без дополнительных приборов. Однако ему нужна была новая команда и, естественно, финансы.

Британский Комитет Джомолунгмы отказался финансировать третью экспедицию — по этой причине планы взойти на вершину в 1923 году пошли под нож. Тогда Мэллори поехал в трехмесячный тур в США, чтобы искать финансирование там. Когда американцы его спрашивали, почему он так хочет покорить Джомолунгму, он отвечал фразой, ставшей затем мемом: «Потому что она есть. Наконец-то, спустя год, ресурсы для третьей экспедиции были найдены. Нашел Джордж и такого же фаната приключений, как и он сам, — 22-летнего Эндрю Ирвина. Старт экспедиции был дан в феврале 1924 года, правда, само восхождение несколько раз откладывалось из-за погодных условий. В итоге высокогорный монастырь Ронгбук команда покинула только в начале мая. Идти было решено примерно тем же маршрутом, что и в первые две попытки, но теперь у альпинистов было лучшее понимание особенностей местности, а значит, и большие шансы на успех. Да и других вариантов не было — Непал все еще был закрыт.

Выставка, посвященная Джорджу Мэллори. Фото Global Look Press

Судьба Мэллори и Ирвина стала настоящей загадкой века

После того как команда дошла до верхнего лагеря, точку которого запланировали еще в Британии, предстояло самое трудное — двухдневное восхождение на сам пик. Почти километр в высоту и около 10 километров реальной дороги в условиях сложной видимости. Особые трудности представлял проход по Северо-Восточному гребню на высоте 8605 метров над уровнем моря — там путь альпинистам преграждал крутой, местами почти отвесный склон Второй ступени высотой 30 метров. В 1924 году он еще не был изучен, и было неизвестно, насколько трудно будет его преодолеть. Поэтому, чтобы увеличить шансы на успех, было решено разделиться и идти вперед небольшими группами. Первая попытка с Мэллори во главе была прервана из-за бури и отсутствия кислорода — носильщики отказались идти вперед. Вторая была близка к успеху — до вершины оставалось всего каких-то 280 метров. Фото Эварда Нортона на высоте 8570 метров — одно из самых знаменитых в истории.

И вот наконец-то третья всего из двух человек (не считая пяти носильщиков) — Джорджа Мэллори и Эндрю Ирвина. Чем она закончилась, до сих пор неизвестно, за исключением очевидного. Вернуться в лагерь им не удалось, а вот удалось ли дойти до вершины? В последующие годы предпринималось немало попыток найти вещественные свидетельства, проливающие свет на тайну гибели Мэллори и Ирвина. В 1933 году был найден ледоруб Ирвина и некоторые другие артефакты экспедиции 1924 года. Наконец-то в 1953 году Хиллари и Норгей дошли до вершины Джомолунгмы и вернулись обратно, но ничего нового о судьбе Джорда и Ирвина они не узнали. Тело Мэллори нашли только в 1999-м, в то время как останки Ирвина не нашли до сих пор. Осуществлялись даже полноценные реконструкции похода: попытки прохождения маршрута Мэллори и Ирвина в такой же одежде и с таким же альпинистским снаряжением, которое у них имелось в те годы, но и это не помогло ответить на вопрос, получилось у британцев взять Эверест или нет.

Исследования до сих пор продолжаются. В частности, в следующем году планируется обследование верхних склонов Джомолунгмы с помощью высотных беспилотников и новые экспедиции с целью обнаружения тела Ирвина, фотоаппаратов Мэллори и Ирвина и других вещественных доказательств. Загадка 1924 года еще может быть разрешена, как и ответ на главный вопрос: кто первым покорил величайшую гору нашей планеты?