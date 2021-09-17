Юлия Каплина стала вице-чемпионкой мира в лазании на скорость

В Москве завершился второй день чемпионата мира по скалолазанию и параскалолазанию. Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой разыграли медали в лазании на скорость.

Вице-чемпионкой домашнего турнира стала заслуженный мастер спорта Юлия Каплина (Тюменская область). Это уже ее третий подиум в карьере на чемпионатах мира.

В первых забегах финальной части турнира Юлия поочередно опередила немку Франциску Риттер и полячку Анну Брожек. Забеги были выиграны с солидным запасом. В полуфинале Юлии противостояла соотечественница Екатерина Баращук (Тюменская область). Забег двух землячек получился более быстрым. Юлия победила с результатом 7,09 секунды.

По другой части сетки к финалу столь же уверенно шла действующая чемпионка мира Александра Мирослав. Однако в полуфинале она из-за срыва уступила более молодой соотечественнице Наталье Калуцке. В финале ей вновь сопутствовал успех — Юлия Каплина допустила ошибку. Для полячки это дебютный подиум на чемпионатах мира, а Юлия уже становилась вице-чемпионкой в 2012-м и завоевывала бронзовую медаль в 2016-м. Третье место заняла Александра Мирослав. Екатерина Баращук стала четвертой, Елизавета Иванова (Свердловская область) — пятой, Мария Красавина (Тюменская область) — 14-й.

В мужском турнире победу одержал украинец Дании Болдырев. Он опередил испанца Эрика Нойя Кардона (5,73 против 5,95). Бронза у американца Ноа Братши. 8-е место у Владислава Деулина (Тюменская область), 13-е у Арсения Богомолова (Воронежская область), 15-е у Дмитрия Тимофеева (Пермский край), 16-е у Александра Шикова (Тюменская область).