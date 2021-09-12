45-летний парашютист погиб при подготовке к чемпионату России

В подмосковной Коломне во время группового прыжка погиб парашютист. Он столкнулся в небе с другим спортсменом, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Всего в прыжке участвовало восемь парашютистов и оператор. Команда готовилась к чемпионату России, прыгали с высоты 4 тысячи метров. Они исполнили все фигуры в свободном падении, а затем раскрыли парашюты.

В этот момент 45-летний Михаил Лейкин зацепился стропами с товарищем по команде. Тот успел перерезать основной парашют, выпустить запасной, и на его раскрытый купол в воздухе отбросило Лейкина. После этого высота уже была довольно низкой, и второй парашют погибшего спортсмена не успел раскрыться.