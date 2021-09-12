Экстремальные
Новости
Спортивные лайфхаки
Новости   //    Экстремальные

45-летний парашютист погиб при подготовке к чемпионату России

22:11

В подмосковной Коломне во время группового прыжка погиб парашютист. Он столкнулся в небе с другим спортсменом, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Всего в прыжке участвовало восемь парашютистов и оператор. Команда готовилась к чемпионату России, прыгали с высоты 4 тысячи метров. Они исполнили все фигуры в свободном падении, а затем раскрыли парашюты.

В этот момент 45-летний Михаил Лейкин зацепился стропами с товарищем по команде. Тот успел перерезать основной парашют, выпустить запасной, и на его раскрытый купол в воздухе отбросило Лейкина. После этого высота уже была довольно низкой, и второй парашют погибшего спортсмена не успел раскрыться.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Нижний» вслед за «Спартаком» снял скальп и с «Динамо». Сенсационная победа команды Кержакова
Кроссовки Канье Уэста продали на аукционе за рекордные $1,8 млн
В крови погибших в Москве бабушки и внучки нашли следы яда
Названа предварительная причина крушения самолета под Иркутском
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
4
Офсайд