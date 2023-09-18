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Сегодня, 10:21

Ближайшим международным стартом российских скейтбордистов может стать чемпионат мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин рассказал, что первым международным стартом для российских скейтбордистов после снятия санкций со стороны Международной федерации скейтбординга (World Skate) может стать чемпионат мира 2024 года в ОАЭ.

«На Олимпиаду в Париже нам уже не отобраться. Только если будет исключительное решение, например, добавят дополнительную квоту для нейтральных спортсменов. И говорить, что мы счастливы от таких форм допуска к соревнованиям, — преждевременно. Хочется также сказать, что сейчас нам важно действовать в кооперации с другими нашими федерациями по видам спорта, Минспортом и Олимпийским комитетом России, обмениваться опытом в текущих условиях. Ближайшим соревнованием, на котором мы сможем выступить, может стать чемпионат мира в Шардже в январе-феврале 2024 года. Он отборочный, но мы уже не успеем набрать квалификационных баллов. Пропустив одно-два соревнования, догнать остальных не получится. Здесь надо понимать, что мы пропустили больше, и это отставание нам не догнать», — приводит слова Вдовина ТАСС.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/18772425
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