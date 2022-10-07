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7 октября, 09:20

Россиянин протащил электропоезд весом 134 т на 30 м. Видео

Виктория Кравченко
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Россиянин протащил электропоезд весом 134 тонны на 30 метров.

В метро Нижнего Новгорода мужчина установил мировой рекорд, сообщает «МетроНН».

Атлет богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Сергей Агаджанян на станции «Пролетарская» впервые в истории метро и буксировки многотонной техники протащил состав весом 134 т на 30,6 м.

При этом он не использовал специальных приспособлений — канат или лестницу.

Для зрелищности Агаджанян по хожу движения надувал до разрыва медицинские грелки, совмещая элементы спортивного и сценического экстрима.

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