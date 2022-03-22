Международная федерация скалолазания приостановила членство федераций России и Белоруссии

Генеральная ассамблея Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) временно приостановила членство Федерации скалолазания России (ФСР) и Белорусской федерации альпинизма (БФА), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IFSC.

4 марта IFSC отстранила от работы в комиссиях и рабочих группах всех представителей России и Белоруссии. Также IFSC отстранила от участия в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов, а также отменила все соревнования в России и Белоруссии.