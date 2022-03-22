Международная федерация скалолазания приостановила членство федераций России и Белоруссии
Генеральная ассамблея Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) временно приостановила членство Федерации скалолазания России (ФСР) и Белорусской федерации альпинизма (БФА), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IFSC.
4 марта IFSC отстранила от работы в комиссиях и рабочих группах всех представителей России и Белоруссии. Также IFSC отстранила от участия в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов, а также отменила все соревнования в России и Белоруссии.
Источник: https://tass.ru/sport/14139945
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