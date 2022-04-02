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Сегодня, 18:58

Просекова и Шумилов выиграли турнир по скалолазанию в Москве

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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В столице России прошли соревнования по скалолазанию Sportstation campus contest. В них принимали участия как профессионалы, так и любители, которые хотели испытать себя на фоне опытных мастеров. В финалах сошлись 10 лучших среди мужчин и 5 среди женщин. Победу у мужчин одержал Александр Шумилов, а у женщин — Олеся Просекова.

Перед соревнованиями состоялась профильная конференция Climb Summit. Участники обсудили ситуацию в отрасли и вопросы, связанные с развитием индустрии скалолазания. Рост популярности и меняющиеся внешние факторы побудили организаторов повести диалог на тему «Скалолазная индустрия: вектор развития в период изменений».

Турнир Sportstation campus contest

Женщины

1. Олеся Просекова

2. Валентина Чемякина

3. Таисия Чернова

Мужчины

1. Александр Шумилов

2. Михаил Науменко

3. Сергей Гуренко

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