Просекова и Шумилов выиграли турнир по скалолазанию в Москве
В столице России прошли соревнования по скалолазанию Sportstation campus contest. В них принимали участия как профессионалы, так и любители, которые хотели испытать себя на фоне опытных мастеров. В финалах сошлись 10 лучших среди мужчин и 5 среди женщин. Победу у мужчин одержал Александр Шумилов, а у женщин — Олеся Просекова.
Перед соревнованиями состоялась профильная конференция Climb Summit. Участники обсудили ситуацию в отрасли и вопросы, связанные с развитием индустрии скалолазания. Рост популярности и меняющиеся внешние факторы побудили организаторов повести диалог на тему «Скалолазная индустрия: вектор развития в период изменений».
Турнир Sportstation campus contest
Женщины
1. Олеся Просекова
2. Валентина Чемякина
3. Таисия Чернова
Мужчины
1. Александр Шумилов
2. Михаил Науменко
3. Сергей Гуренко