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В Москве пройдут соревнования и конференция по скалолазанию

Отдел спорта «СЭ»
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26 марта в Москве на базе спортивного клуба Sportstation пройдут соревнования по скалолазанию Sportstation campus contest.

Для участия приглашены сильнейшие скалолазы России, представители Ninja fit индустрии, workout атлеты и все желающие помериться силами и показать свои способности.

За день до соревнований, 25 марта, на той же площадке состоится конференция «Скалолазная индустрия: вектор развития в период изменений».

Программа Конференции включает пять блоков, за каждый их которых отвечает отдельный спикер: обучение/спорт, бизнес, маркетинг и продвижение, скалолазание и государство, бизнес в эпоху неопределенности.

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