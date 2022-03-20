В Москве пройдут соревнования и конференция по скалолазанию

26 марта в Москве на базе спортивного клуба Sportstation пройдут соревнования по скалолазанию Sportstation campus contest.

Для участия приглашены сильнейшие скалолазы России, представители Ninja fit индустрии, workout атлеты и все желающие помериться силами и показать свои способности.

За день до соревнований, 25 марта, на той же площадке состоится конференция «Скалолазная индустрия: вектор развития в период изменений».

Программа Конференции включает пять блоков, за каждый их которых отвечает отдельный спикер: обучение/спорт, бизнес, маркетинг и продвижение, скалолазание и государство, бизнес в эпоху неопределенности.