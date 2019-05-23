Два альпиниста погибли во время покорения Эвереста

Два альпиниста погибли во время массового восхождения на Эверест, информирует AFP.
Причиной стало большое количество народу, желающих покорить вершину. Спорстмены стоят в очереди по несколько часов, чтобы сделать свою отметку на высоте 8 тысяч 848 метров.
Американский альпинист погиб, когда пытался сделать фото. А женщина из Индии, покорив вершину, умерла уже во время спуска. Им обоим было по 55 лет.
Like Manhattan, but on Everesthttps://t.co/H3nBguRds4 pic.twitter.com/G6Broo84xF– Anup Kaphle (@AnupKaphle) 23 мая 2019 г.