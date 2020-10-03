Серфингист, основатель 1-й школы серфинга в России Антон Морозов рассказал о ситуации в Камчатском крае.

— С июня по середину октября мы живем там, — приводит Mash слова Морозова. — И с начала сентября начались жалобы на глаза у ребят, кто работает в воде, у инструкторов. У многих началась рвота, сыпь. Мы подумали, что это какая-то инфекция, потом уже стали чувствовать, что океан какого-то странного цвета, и запах странный. Завтра утром должны сказать новый результат. Говорят, это нефтепродукты. Я не знаю, какие конкретно, но завтра скажут. На данный момент даже люди, которые гуляют на берегу, жалуются на то, что у них ожог слизистой, першит в горле и режет глаза. Человек 30 уже в целом пострадало. Дети тоже. Они живут у нас, и наши дети тоже. Они живут в лагере, помогают нам. Возраст от 10 до 15 лет. Шесть детей. Семь даже, семь.

Из-за разлива нефтепродуктов тысячи морских животных выбросились на Халактырский пляж Камчатки. По оценкам специалистов, в воде повышено содержание нефтепродуктов. Некоторые люди, гуляя по пляжу, получили ожоги слизистой оболочки, среди них — дети от 10 до 15 лет.