Чемпионы России по sup-серфингу определились на ВЭФ-2021

Чемпионат России по по серфингу в дисциплине «доска с веслом» (SUP) прошел в поселке Ливадия Приморского края в рамках спортивно-зрелищной программы Восточного экономического форума.

Чемпионы определялись по сумме баллов, набранных в трех гонках — «техникал-рейс» на 5 км, спринта и марафона на 15 км в живописной акватории бухты Рифовая. Победителем у мужчин стал двукратный чемпион мира в гребле на каноэ Андрей Крайтор.

«SUP для меня начинался, как лайфстайл. Мне нравится атмосфера, настроение, пляжная культура. Моя дисциплина в каноэ — 200 метров перестала быть олимпийской, и SUP-серфинг теперь мой приоритет. С точки зрения подготовки эти два вида похожи, поэтому проблем с адаптацией не было. SUP-сёрфинг пока не олимпийский вид спорта, но он уже представлен в Панамериканских играх, Азиатских играх пляжных видов спорта — это хорошая тенденция. Есть надежда, что его включат в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анжелесе, а возраст мне позволяет там выступить», — сказал Крайтор.

Второе место у мужчин занял Евгений Коцур, третье — Дмитрий Судаков. Чемпионкой России стала Елена Суркова. Серебро завоевала Олеся Юрченко, бронзу — Ольга Краскина. Также в Ливадии пройдет чемпионат России по серфингу в дисциплине «длинная доска».

«Дисциплина серфинга «короткая доска» дебютировала на Олимпийских играх в Токио. Приморье принимает чемпионаты по неолимпийским, но не менее зрелищным и популярным дисциплинам. У российского Дальнего Востока большой потенциал для развития серфинга. Отчасти из-за пандемии практически каждый наш серфер побывал на Камчатке, Курилах, в Приморье. Мы здесь катаемся на тех же тихоокеанских волнах, которые приходят на Гавайи. В этих регионах функционируют серф-школы, с которыми мы сотрудничаем. Сборным России нужен здесь свой центр подготовки. При этом серфинг может стать популярным направлением для туризма, в том числе въездного», — рассказал президент Российской федерации сёрфинга Андрей Кнаус.