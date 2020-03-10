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В США раскрыли крупную допинговую схему в конном спорте

19:00
Джейсон Сервис. Фото Gregory Payan/Associated Press
Джейсон Сервис. Фото Gregory Payan/Associated Press

Известный тренер скакунов Джейсон Сервис, а также ряд других тренеров и ветеринаров обвиняются в ввидении допинга лошадям, информирует The New York Times. Как отмечается, по этому делу проходят 27 человек.

Они занимались незаконной деятельностью с 2018-го по февраль 2020 года. За это время лошади приняли участие в более чем 1000 стартах.

Джейсон Сервис известен по работе со скакуном Максимум Секьюрити.

Как отметил прокурор Джеффри Берман на специальной пресс-конференеции, это самое крупное дело в истории Министерства юстиции касаемо допинга в конном спорте.

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