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Всероссийская федерация плавания прокомментировала отстранение двух пловцов перед Олимпиадой

14 июля 2021, 22:20
Владимир Сальников. Фото Наталья Пахаленко, ОКР
Владимир Сальников. Фото Наталья Пахаленко, ОКР
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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отреагировал на дисквалификацию двух спортсменов олимпийской сборной России из-за нарушения допинговых правил.

Ранее, 14 июля, Международная федерация плавания (FINA) дисквалифицировала российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева на основании расследования ВАДА при исследовании данных московской антидопинговой лаборатории.

«Федерация будет делать все возможное для того, чтобы спортсмены были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Олимпиада в Токио (Япония) пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11905347

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