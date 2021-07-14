Всероссийская федерация плавания прокомментировала отстранение двух пловцов перед Олимпиадой

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отреагировал на дисквалификацию двух спортсменов олимпийской сборной России из-за нарушения допинговых правил.

Ранее, 14 июля, Международная федерация плавания (FINA) дисквалифицировала российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева на основании расследования ВАДА при исследовании данных московской антидопинговой лаборатории.

«Федерация будет делать все возможное для того, чтобы спортсмены были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Олимпиада в Токио (Япония) пройдет с 23 июля по 8 августа.