Всероссийская федерация плавания прокомментировала отстранение двух пловцов перед Олимпиадой
14 июля 2021, 22:20
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отреагировал на дисквалификацию двух спортсменов олимпийской сборной России из-за нарушения допинговых правил.
Ранее, 14 июля, Международная федерация плавания (FINA) дисквалифицировала российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева на основании расследования ВАДА при исследовании данных московской антидопинговой лаборатории.
«Федерация будет делать все возможное для того, чтобы спортсмены были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх», — приводит слова Сальникова ТАСС.
Олимпиада в Токио (Япония) пройдет с 23 июля по 8 августа.
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