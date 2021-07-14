РУСАДА за первую половину 2021 года не смогло проверить на допинг 92 спортсменов, оказавшихся вне доступа

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) зафиксировали 92 нарушения спортсменами правил доступности для тестирования за первые шесть месяцев 2021 года, сообщает ТАСС.

«В июне было зафиксировано 21 нарушение правил доступности для тестирования. В январе было отмечено 12 подобных нарушений, в феврале — 8, в марте — 19, в апреле — 14, в мае — 18», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы РУСАДА.

В 2020 году было выявлено 192 подобных нарушения, в 2019 — 312.