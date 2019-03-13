Виталий Степанов – Крэйгу Риди: "Нагорных – один из худших нарушителей антидопинговых правил в истории спорта"

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Виталий Степанов настаивает на том, что ВАДА должно действовать в интересах спорта. Об этом в своем Твиттере сообщил немецкий журналист канала ARD Хайо Зеппельт.

Степанов призвал президента ВАДА покинуть свой пост, если он поддерживает члена совета директоров футбольного "Локомотива" Юрия Нагорных, который занимал пост пост пост заместителя министра спорта РФ с 2010 по 2016 год. Нагорных был замешан в допинговом скандале на Олимпиаде 2014-го года в Сочи.

– Можете ли вы объяснить мне, почему решение ВАДА о соответствии кодексу РУСАДА не считается абсолютным провалом? Если таких людей, как г-н Нагорны, нельзя держать в стороне от российского спорта. У российского спорта нет шансов быть чистым. Вы пытаетесь сказать мне, что не думали об этой ситуации. Ваше объяснение того, что ВАДА ничего не может сделать, и что кодекс здесь не применяется – мне кажется явным противоречием.

Создается впечатление, что вы действуете как адвокат защиты одного из худших нарушителей антидопинговых правил в истории спорта. Я не принимаю из вашего объяснения слова, что ВАДА не может действовать. Ваши слова, видимо, указывают на то, что вы будете пытаться предоставить юридическую защиту г-ну Нагорных. Этого просто не может быть. ВАДА совершенно бессильна и не думает рассматривать эту ситуацию как часть восстановления РУСАДА. При всем уважении, если вы действительно поддержали соблюдение РУСАДА правил и оставили ВАДА не иметь возможности что-либо предпринимать в отношении антидопинговых нарушителей в России, таких как г-н Нагорных, то вам не следует быть больше частью ВАДА. Я буду настаивать на том, чтобы вы действовали в интересах спорта и соблюдения антидопинговых правил, – написал Степанов.

Глава ВАДА ответил на письмо Степанова о Нагорных

Информатор ВАДА Степанов написал письмо о Нагорных

(3/4) Third part of next letter by Vitaliy Stepanov to ⁦@WADA_ama⁩ President Craig Reedie pic.twitter.com/YoXj7czyVS – Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 13 марта 2019 г.