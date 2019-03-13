Глава ВАДА ответил на письмо Степанова о Нагорных

Немецкий журналист канала ARD Хайо Зеппельт опубликовал в своем Твиттере ответ руководителя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйга Риди на письмо информатора Виталия Степанова, который ранее призывал отстранить от работы в российском спорте члена совета директоров футбольного "Локомотива" Юрия Нагорных.
Нагорных покинул пост заместителя министра спорта РФ в 2016-м году в связи с допинговым скандалом, связанным с Олимпиадой 2014 года в Сочи.
– Уважаемый, Виталий. Спасибо за ваше письмо, в котором сообщается, что г-н Нагорных стал членом совета директоров "Локомотива". ВАДА разделяет вашу озабоченность в том, что г-н Нагорных, похоже восстановил спортивную деятельность. ФИФА может оценить эти действия и предпринять какие-либо действия. ВАДА не обладает какой-либо юрисдикцией в отношении г-на Нагорных. Следовательно, ФИФА оценит ситуацию на основе других правил, не антидопинговых, – написал Риди.
Информатор ВАДА Степанов написал письмо о Нагорных
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Answer by WADA president Reedie to Vitaliy Stepanov - regarding return of former deputy sports minister of Russia, Yury Nagornykh, into sports (by the way: Reedie never met the whistleblowers Vitaliy and Yuliya Stepanov in person) pic.twitter.com/Hsdian9ddT– Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 13 марта 2019 г.