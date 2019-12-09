Василий Титов: «Где гарантия, что Родченков не влезал в базу данных?»

Первый вице-президент Международной федерации гимнастики и глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов выразил свое мнение по поводу изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной экспертам ВАДА. Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал наложить ряд санкций на Россию в связи с изменениями в базе.

— В качестве эталонной используется база данных, которая была украдена бывшим российским чиновником Григорием Родченковым, — цитируют Титова «Известия». — Украдена и вывезена за границу. У него в течение длительного времени сохранялся пароль и возможность доступа к ней. Нас обвиняют в том, что мы влезали в эту базу данных. Но где гарантия, что Родченков в нее не влезал? Я, например, не видел ни одного отчета специалистов по вопросу возможных манипуляций с базой данных.