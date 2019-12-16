Валерий Газзаев: «Ситуацию с ВАДА невозможно воспринимать иначе как политический заказ»

Итоги года в российском спорте подводит знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России, сейчас зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы РФ Валерий Газзаев.

— Ваше мнение про решение ВАДА ввести новые санкции против российского спорта.

— На мой взгляд, сложившуюся ситуацию невозможно воспринимать иначе как политический заказ, поскольку ряд поступков и решений ВАДА не поддаются иному логическому объяснению.

Начнем с того, что еще совсем недавно руководитель ВАДА Крейг Риди публично выражал восхищение той работой, которая была проведена Россией. Во-первых, на протяжении последних трех лет в нашей стране была создана самая жесткая и эффективная система противодействия допингу и, в частности, принят закон об уголовной ответственности за склонение к употреблению допинга и запрещенных препаратов.

Во-вторых, по поручению Президента России была создана комиссия, которая на регулярной основе взаимодействовала с МОК и ВАДА.

В-третьих, в 2018 году благодаря совместной работе ВАДА, РУСАДА и британского антидопингового агентства UKAD была выработана эффективная система тестирования наших спортсменов и восстановлен статус РУСАДА в соответствии с кодексом ВАДА.

В-четвертых, РУСАДА получило из государственного бюджета 1 миллиард 700 миллионов рублей на эффективную текущую деятельность. Таким образом, все наладилось.

Абсолютно непонятно, почему буквально за полгода все перевернулось с ног на голову без веских на то причин, а Риди кардинально поменял риторику, требуя самых жестоких санкций для России и едва ли ни полного отлучения нашей страны от олимпийского движения. И еще — почему проверка проб с 2012 по 2015 год коснулась только олимпийской сборной России и не затронула остальные национальные команды, к примеру, такие как США, Великобритания и Норвегия, которые больше всего требуют и инициируют вопрос о санкциях для России.

Далее — еще один странный момент. Исполком ВАДА должен был принять решение еще 4 ноября, но по каким-то необъяснимым для нас причинам заседание было перенесено на 9 декабря. Либо у комитета по расследованиям на тот момент не было доказательств или улик, которые хотелось иметь, либо состоялось вмешательство внешнего фактора, чтобы любым способом найти поводы для обвинений. Но если работать по такому принципу, то можно докопаться и до столба.

Кроме того, непосредственно перед 9 декабря начались целенаправленные вбросы в СМИ, прежде всего в западные. Поднялась огромная волна, появились статьи и предположения о том, что Россию могут отстранить, а глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгер прямым текстом потребовал тотального отлучения атлетов из нашей страны от Олимпийских игр. Это было очевидное и прямое давление на исполком ВАДА при принятии решения.

А буквально на днях комитет спортсменов ВАДА сообщил, что обсудит возможность обращения в CAS с целью ужесточения санкций против России, а также рассмотрит возможность подать апелляцию, чтобы российские спортсмены не смогли выступать даже под нейтральным флагом. В качестве причины возможного обращения называются опасения ВАДА, что российская сторона выиграет свою апелляцию в CAS по поводу решения исполкома ВАДА. То есть получается, что сами представители ВАДА совершенно не уверены, что ими принято правильное и юридически легитимное решение!

Таким образом, у меня не остается ни малейших сомнений в том, что решения ВАДА носят откровенно политизированный характер. Впрочем, это не означает, что надо закрывать глаза на то, что определенная вина лежит и на наших спортивных руководителях и функционерах, которые, видимо, заранее успокоились и не провели соответствующую работу. Перед Олимпиадой-2018 и после нее я не раз озвучивал предложение, что необходимо создать мощный пул юристов, которые на регулярной основе защищали бы интересы нашей страны и наших спортсменов в данной области. Удивляет и то, что внутри у нас нет конструктивного диалога и консолидации между спортивными организациями. Спортивные чиновники должны не валить все друг на друга, а сообща работать ради конечного результата. А у нас получается, как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку.

Валерий Газзаев: «В нашем футболе менять надо не систему «осень-весна», а ущербную психологию»