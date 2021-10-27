ВАДА подозревает антидопинговое агентство Украины в нарушении кодекса

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило антидопинговое агентство Украины в нарушении кодекса организации. В 2019 году было начато расследование, получившее название «Операция «Геркулес».

Как отмечается в пресс-релизе, в ходе расследования были собраны доказательства того, что с 2012 года украинское агентство предупреждает спортсменов о грядущем допинг-контроле.

«Операция «Геркулес» выявила убедительные доказательства того, что Антидопинговое агентство Украины связывалось со спортсменами по телефону или через тренеров, чтобы попросить их явиться на следующий день для тестирования. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что агентство часто использовало эту практику перед важными международными соревнованиями, более того, были случаи, когда вся национальная команда присутствовала в агентстве, ожидая тестирования», — отметил глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Янгер.