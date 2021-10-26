Президент ВАДА: «Роль правительств стран в борьбе с допингом сложно переоценить»
Президент Всемирной антидопинговой ассоциации (ВАДА) Витольд Банька оценил роль государственной власти в борьбе с допингом.
«Роль правительств стран в борьбе с допингом сложно переоценить, посредством законодательства, политики, административной практики и финансирования они могут предпринимать действия, недоступные спортивному сообществу или ВАДА, - цитирует Баньку ТАСС. - В частности, они могут ограничивать доступность допинговых веществ, усиливать пограничный контроль и финансировать антидопинговые организации.
При эффективном применении конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте представляет собой надежный инструмент, который дополняет Всемирный антидопинговый кодекс. Обеспечение того, чтобы государства-участники придерживались его, должно быть приоритетом для ЮНЕСКО».
Глава ВАДА выступил на сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, которая проходит в Париже.
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