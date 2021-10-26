Допинг
Новости
Статьи
Новости   //    Допинг

Президент ВАДА: «Роль правительств стран в борьбе с допингом сложно переоценить»

26 октября, 23:31
Теги:

Президент Всемирной антидопинговой ассоциации (ВАДА) Витольд Банька оценил роль государственной власти в борьбе с допингом.

«Роль правительств стран в борьбе с допингом сложно переоценить, посредством законодательства, политики, административной практики и финансирования они могут предпринимать действия, недоступные спортивному сообществу или ВАДА, - цитирует Баньку ТАСС. - В частности, они могут ограничивать доступность допинговых веществ, усиливать пограничный контроль и финансировать антидопинговые организации.

При эффективном применении конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте представляет собой надежный инструмент, который дополняет Всемирный антидопинговый кодекс. Обеспечение того, чтобы государства-участники придерживались его, должно быть приоритетом для ЮНЕСКО».

Глава ВАДА выступил на сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, которая проходит в Париже.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12772839

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
На Олимпиаде в Пекине отменили обнимашки и рукопожатия. Антиваксеров посадят в карантин
Пушков объяснил новые обстрелы ВСУ в Донбассе
1