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В Госдуме считают, что ВАДА должно принять самые жесткие меры к антидопинговому агентству Украины

12:34

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на обвинение антидопингового агентства Украины в нарушении кодекса организации со стороны ВАДА.

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«Если данные факты получат подтверждение, то надо применять самые жесткие меры. Вплоть до лишения аккредитации. Такие способы нечестной работы со спортсменами не могут быть позволительными. Предупреждать о проверках — недопустимо. Если это будет подтверждено, значит, антидопинговое украинское агенство не соответствует тем задачам, которые на него возложены. ВАДА должен принять самые жесткие меры вплоть до приостановки аккредитации. ВАДА долго расследует нарушения, к сожалению. Главное, чтобы это дело было доведено до конца. Либо оправдать нарушителя, либо наказать», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило антидопинговое агентство Украины в нарушении кодекса организации. По информации ВАДА, с 2012 года НАДЦУ проводит заблаговременный сбор проб, «организуя тестирования спортсменов по предварительному уведомлению».

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