В Госдуме считают, что ВАДА должно принять самые жесткие меры к антидопинговому агентству Украины

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на обвинение антидопингового агентства Украины в нарушении кодекса организации со стороны ВАДА.

«Если данные факты получат подтверждение, то надо применять самые жесткие меры. Вплоть до лишения аккредитации. Такие способы нечестной работы со спортсменами не могут быть позволительными. Предупреждать о проверках — недопустимо. Если это будет подтверждено, значит, антидопинговое украинское агенство не соответствует тем задачам, которые на него возложены. ВАДА должен принять самые жесткие меры вплоть до приостановки аккредитации. ВАДА долго расследует нарушения, к сожалению. Главное, чтобы это дело было доведено до конца. Либо оправдать нарушителя, либо наказать», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило антидопинговое агентство Украины в нарушении кодекса организации. По информации ВАДА, с 2012 года НАДЦУ проводит заблаговременный сбор проб, «организуя тестирования спортсменов по предварительному уведомлению».