ВАДА планирует вынести решение по РУСАДА до конца года

Исполком Всемирного антидопингового агентства рассчитывает вынести решение по статусу Российского антидопингового агентства до конца 2019 года, информирует ТАСС.

Исполком ВАДА сможет вынести решение по РУСАДА после получения соответствующей рекомендации комитета по соответствию. Рекомендация будет опираться на отчет следователей организации, которые сейчас изучают объяснения российской стороны появлению изменений в базе данных московской лаборатории.

Вопрос о несоответствии РУСАДА международному кодексу исполком ВАДА инициировал на прошлом заседании. Основанием для этого как раз стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, которая была опечатана в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием. Сохранение целостности базы являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.