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Сегодня, 16:16

Глава ВАДА пригрозил США и USADA изоляцией

Сергей Разин
корреспондент
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Президент ВАДА Витольд Банька заявил, что если США при поддержке Антидопингового агентства США (USADA) продолжат развивать конфликт, то они изолируют себя от международной спортивной арены, что приведет к серьезным последствиям для американского спорта.

ВАДА может лишить США двух Олимпиад. ВАДА может лишить американцев двух Олимпиад. Дело в «законе Родченкова»

«Антидопинговые правила должны быть вне политики, и поэтому ВАДА было основано, поэтому у нас есть Всемирный антидопинговый кодекс. Если США при поддержке USADA продолжат угрожать гармонизации, то они изолируют себя от международной спортивной арены и это приведет к серьезным последствиям для американского спорта», — приводит слова Баньки РИА «Новости».

Глава ВАДА подчеркнул, что на прошлой неделе руководство World Aquatics не нашло никаких свидетельств сокрытия допинга.

«На этом фоне прискорбно слышать риторику USADA по отношению к ВАДА и World Aquatics. Это бьет по нашей репутации и всей антидопинговой системе, хотя мы представили все факты и объяснения», — заявил Банька.

Он также предположил, что USADA, возможно, хочет заменить ВАДА как глобального антидопингового регулятора.

Ранее первый президент ВАДА и бывший вице-президент МОК Ричард Паунд заявил, что USADA могут признать несоответствующим кодексу ВАДА из-за федерального расследования в отношении китайских пловцов, начатого в соответствии с «актом Родченкова», и лишить права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 годов.

В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин, однако они все равно поехали на Игры в Токио. Кроме того, 11 спортсменов из этого списка отобрались на Олимпиаду в Париже. При этом ВАДА не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства, согласно которому запрещенное вещество попало в организм атлетов случайно.

Летняя Олимпиада-2028 должна пройти в Лос-Анджелесе, Солт-Лейк-Сити претендует на зимние Игры-2034.

В МОК назвали условие, при котором у США заберут право на проведение Олимпиады-2034

Источник: РИА Новости
Витольд Банька
ВАДА
МОК
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