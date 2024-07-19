Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Олимпиада

Сегодня, 19:50

В НОК Испании отреагировали на обвинения в допинг-системе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Национальный олимпийский комитет (НОК) Испании прокомментировал обвинения в существовании в стране государственной допинг-системы во времена Олимпиады-1992.

Ранее испанский спортивный врач Эуфемиано Фуэнтес в документальном фильме на немецком телеканале ARD заявил, что в Испании существовала государственная система допинга. По его словам, перед ним была поставлена задача обеспечить максимальное количество медалей на Олимпийских играх-1992 в Барселоне.

«Мы отвергаем любые обвинения, которые пытаются поставить под сомнение чистоту, честность и прозрачность испанских олимпийцев, причём в самых решительных выражениях, когда такие обвинения основаны на словах человека, чья карьера в мире спорта была полностью дискредитирована», — говорится в пресс-релизе НОК Испании.

В ВАДА заявили, что ведут расследование на предмет нарушений в испанском спорте.

Испания заняла шестое место в медальном зачете Олимпиады-1992, завоевав 13 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали.

0
Читайте также
Тейлор Свифт и Трэвис Келси планируют шикарную свадьбу
Украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на Олимпиаде
Лукашенко раскритиковал отсутствие адекватной реакции на последствия бури
Соболев боится Жозе, Зобнин намекнул на уход Александра. Что происходит в «Спартаке»
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью
Популярное видео
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ВАДА расследует возможные нарушения в испанском спорте

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости