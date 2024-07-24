Глава ВАДА Банька назвал США огромным рынком распространения допинга

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что США являются огромным рынком продажи и распространения допинга, который повышает работоспособность.

«75 процентов спортсменов США, которые сейчас выступают на международном уровне, пришли через систему колледжей, в том числе Национальную ассоциацию студенческого спорта. Это означает, что подавляющее большинство спортсменов изначально пришли из системы, которая управляется вне глобально признанных стандартов борьбы с допингом. В то же время благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Европы и других стран мира мы знаем, что США являются огромным рынком для продажи и распространения допинга, повышающего работоспособность», — цитирует ТАСС Баньку.

По словам главы ВАДА, данная проблема является общественной, и ее решение не под силу одной организации.

Ранее Банька заявил, что если США при поддержке USADA продолжат развивать конфликт, то они изолируют себя от международной спортивной арены, что приведет к серьезным последствиям для американского спорта.

17 июля первый президент ВАДА и бывший вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что USADA могут признать несоответствующим кодексу ВАДА из-за федерального расследования в отношении китайских пловцов, начатого в соответствии с «актом Родченкова», и лишить права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 годов.