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Париж-2024

Сегодня, 15:41

Все российские спортсмены прошли допинг-тестирование перед Олимпиадой

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Фото Reuters

Большинство российских и белорусских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх, прошли допинг-тестирование больше одного раза.

«При подготовке к Играм были протестированы все нейтральные спортсмены, причем больше одного раза — 97 процентов», — цитирует ТАСС главу Международного агентства допинг-тестирования Валери Фурнерон.

По ее словам, 10 процентов представителей сборной Украины ни разу не тестировались, в сборной США этот показатель составляет 4 процента.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из России и Белоруссии выступят в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких ограничений. Приглашения от МОК приняли 15 россиян и 17 белорусов.

Источник: ТАСС
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