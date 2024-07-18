Васильев не верит, что США лишат права на проведения Олимпиады из-за дела китайских пловцов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что США могут лишить права на проведение Олимпийских игр.

Ранее почетный президент ВАДА и член МОК Ричард Паунд заявил, что Американское антидопинговое агентство могут признать несоответствующим кодексу ВАДА из-за федерального расследования в отношении китайских пловцов, начатого в соответствии с «актом Родченкова», и лишить права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 годов.

«Не верю, что США лишат права проведения Олимпиады. Это очередной спектакль, дабы оправдаться перед мировой общественностью, которая видит всю абсурдность ситуации со стороны ВАДА и МОК. Люди не глупые, они постепенно начинают прозревать и анализировалось, действительно ли Россия виновата в допинговом скандале.

Почему-то в скандалах, которые происходят на Западе, чаще всего замешаны американцы. Но при этом они ни в чем не виноваты. Для того, чтобы снизить градус напряженности, был устроен вот этот спектакль. Чтобы показать, что у них полная демократия и даже американцы могут быть подвергнуты каким-то санкциям. Это глупость несусветная. Кто будет платить ВАДА и МОК, если американцев отстранят? Все это полное вранье и расчет на безграмотность мирового сообщества, которое не разбирается в деталях», — сказал Васильев «СЭ».

Летняя Олимпиада-2028 должна пройти в Лос-Анджелесе, Солт-Лейк-Сити претендует на проведение зимних Игр-2034.