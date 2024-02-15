Антидопинговая организация Анголы признана не соответствующей кодексу ВАДА

Олимпийский комитет (НОК) Анголы (выступает как национальная антидопинговая организация) признан не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщается на официальном сайте ВАДА.

23 сентября 2023 года обе организации были внесены в список наблюдения ВАДА, им дали четыре месяца на работу над замечаниями.

К концу периода наблюдения филиппинское агентство не устранило несоответствия, а Ангола не смогла полностью интегрировать положения Всемирного антидопингового кодекса в законодательство.

НОК Анголы не стал оспаривать несоответствие. Таким образом, Ангола не может проводить на своей территории международные соревнования, спортсмены страны не имеют права выступать на международных стартах под национальным флагом.

В сентябре 2023 года исполком ВАДА принял решение о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) останется лишенным полноценного статуса в связи с несоответствием государственного законодательства ВАДА. При этом Россия должна выплатить организации взнос в размере 1,267 миллиона долларов за 2023 год.