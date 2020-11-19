В МИД РФ прокомментировали принятие «акта Родченкова»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятие сенатом США «акта Родченкова», который позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к схемам, позволяющим системно нарушать антидопинговые правила.

«Приходится сомневаться, что при принятии решений о его применении американцы будут руководствоваться преимущественно политическими мотивами. Мы все уже знаем и видели много раз. Особо цинично выглядит тот факт, что на фоне масштабного и систематического использования допинга в самих Соединенных Штатах Америки из-под сферы охвата «акта Родченкова» выведены североамериканские профессиональные спортивные лиги. Это все делается, чтобы дискриминироватть иностранных спортсменов», — цитирует Захарову Р-Спорт.