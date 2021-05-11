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В испанской лаборатории найдены три миллиона доз допинговых препаратов

09:05

Полиции Испании задержала более 20 членов преступной группы, которая занималась изготовлением и распространением допинговых препаратов.

В принадлежащей им лаборатории изъяты три миллиона доз лекарств, повышающих производительность спортсменов, сообщает Cycling Weekly. Кроме того, найдены 65 килограммов ингредиентов, из которых можно изготовить еще 38 миллионов доз. Лаборатория могла производить до одной тонны препаратов в год стоимостью в несколько миллионов евро. Это уже третий случай ареста крупных оптовых продавцов допинга в Испании в этом году.

(Олег Шамонаев)

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