Инспекторы допинг-контроля РУСАДА в апреле взяли у спортсменов 896 проб
17:29
Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в апреле взяли у спортсменов 896 проб.
«В апреле 2021 года было собрано 896 проб, из которых 765 — за счет средств субсидии, 108 — на основе заключенных контрактов и 23 — по заказу других тестирующих организаций», — сказал представитель пресс-службы РУСАДА ТАСС.
Отметим, в марте количество взятых доз составляло 701.
Дополнительная информация:
Читайте также
Капризов прервал рекордную серию. Его затмил другой российский нападающий, который вернулся после триумфа в КХЛ
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю