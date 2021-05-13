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Инспекторы допинг-контроля РУСАДА в апреле взяли у спортсменов 896 проб

17:29

Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в апреле взяли у спортсменов 896 проб.

«В апреле 2021 года было собрано 896 проб, из которых 765 — за счет средств субсидии, 108 — на основе заключенных контрактов и 23 — по заказу других тестирующих организаций», — сказал представитель пресс-службы РУСАДА ТАСС.

Отметим, в марте количество взятых доз составляло 701.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11366759

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