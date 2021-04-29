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Глава спорта Ирландии: «Наказание России за допинг — это фарс»

09:31

Глава организации Sport Ireland, руководящего органа спорта в Ирландии, Джон Трейси раскритиковал антидопинговые санкции против России. Как пишет The Irish Times, Трейси недоволен тем, что четырехлетнее наказание было уменьшено до двух лет и что российские спортсмены все-таки поедут на Олимпиаду в Токио, хоть и в нейтральном статусе.

«Дело о русском допинге было самым крупным антидопинговым расследованием всех времен и народов, — заявил Трейси. — Но оно проиграно, наказание стало фарсом. Российская система создана для того, чтобы спортсмены могли нарушать правила. Уровень нарушений зашкаливал, и не привело ни к каким последствиям. Очевидно, что МОК хотел, чтобы Россия участвовала в Олимпиаде. Для того, чтобы бороться с допингом нам нужно более сильное ВАДА».

В прошлом году в Ирландии были сделаны 1045 тестов на допинг в 27 различных видах спорта, при этом обнаружены всего три нарушения. Отчет РУСАДА за 2020 год пока не опубликован, но в 2019 году в России были взяты более 11 тысяч тестов на допинг, положительными из них оказали 202.

В апреле 2020-го ирландский игрок в регби Джеймс Кронин был дисквалифицирован всего на месяц, несмотря на тяжелейший набор обнаруженных в его тесте запрещенных препаратов. Кронин объяснил, что стероид преднизолон и кортикостероид преднизон попали в его организм в результате ошибки аптекаря. Регбист заболел, и врач прописал ему антибиотики, однако аптека якобы выдала Джеймсу лекарства, предназначенные для другого клиента с таким же именем. После этого Кронин на автомате выпил девять таблеток с надписью «Преднесол». Несколько раз сообщалось, что это дело может быть пересмотрено, однако Джеймс Кронин спокойно продолжает свою карьеру.

(Олег Шамонаев)

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