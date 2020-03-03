В Госдуме прокомментировали подделку подписей Родченкова в документах МОК

Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев спрогнозировал большое количество исков со стороны российских спортсменов в адрес МОК и ВАДА.

— Если в Международном спортивном арбитражном суде выяснится, что МОК апеллировал и оперировал поддельными документами, да еще и документами товарища, на которого заведены уголовные дела в России, то это ставит под сомнение все решения по российской сборной и отдельным атлетам, — сказал Дегтярев. — Этот вердикт станет крахом всем доказательной базы Международного олимпийского комитета и ВАДА.

Поэтому мы ждем разъяснений МОК, именно такой срок CAS дал этой организации на объяснение, откуда взялись эти бумажки в деле наших биатлонистов, да еще и поддельные.

Если подтвердится подделка представленных в суде документов, то можно ожидать, что Спортивный арбитражный суд, гражданские суды Швейцарии и других стран будут завалены исками наших атлетов. В них спортсмены будут требовать возвращения медалей, репутации и колоссальные суммы покрытия ущерба, потому что на кону огромные деньги: в каждого спортсмена вложены десятки миллионов, чтобы подготовить его к олимпийским играм. И вот если так на основе поддельных бумажек ВАДА и МОК последние годы решали судьбы наших спортсменов, то будут отвечать по полной программе.

Напомним, в среду международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, опубликовала заявление по делу российских биатлонисток, которое проходит в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Компания проанализировала часть документов за подписью бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, являющихся доказательством по делу Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

В ходе экспертизы специалисты выявили, что на документах присутствуют полностью идентичные изображения с подписью, предположительно, вставленные в эти документы из другого источника. Аналогичные выводы сделали эксперты-почерковеды Великобритании. (Андрей Сизякин)