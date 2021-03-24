Свищев отреагировал на слова Елены Вяльбе о допинге норвежцев

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поддержал заявление главы Федерации лыжных гонок Елены Вяльбе. По ее словам, сборная Норвегии тренируется на равных с российской командой, но обыгрывает остальных из-за терапевтических исключений.

«Сейчас Вяльбе занимает высокую должность и отстаивает интересы всей нашей лыжной структуры, так что ее мнение очень авторитетно. Что касается информации о применении средств на «законных» условиях, то она длится уже несколько десятилетий, — заявил Свищев «СЭ» — К сожалению, препараты, которые употребляют некоторые из спортсменов, действительно являются допинговыми. Да, у каждого из нас есть свои болезни, но когда некоторые страны практически в полном составе имеют такие разрешения, то это сомнительно, и в связи с этим возникает много вопросов. К нашим спортсменам претензий нет. Сезон завершен, результаты очень хорошие»

Ранее в ВАДА отреагировали на слова президента Федерации лыжных гонок России Вяльбе по поводу терапевтических исключений. В начале марта она выразила мнение, что успехи норвежцев на лыжне связаны в том числе с препаратами, которые они принимают по справкам.

В ВАДА напомнили, что спортсмены, подвергающиеся высоким нагрузкам, часто страдают от астмы из-за сильной вентиляции легких. А воздействие холодного воздуха может усилить это воздействие. (Ангелина Коляда)