Британское антидопинговое агентство подозревают в новых нарушениях. Теперь в легкой атлетике

Британское антидопинговое агентство (UKAD) получило новые обвинения в нарушениях правил международных правил.

Газета The Mail сообщила о ненадлежащем рассмотрении дел двух легкоатлетов — Гарета Уорбертона и Риса Уильямса, сдавших положительные тесты на стероиды в 2014 году. Спортсменам было разрешено провести перепроверку проб в частной неаккредитованной лаборатории, что категорически запрещено регламентом ВАДА. В итоге бегуны были признаны жертвами употребления загрязненного энергетического напитка и получили минимальные наказания — шесть и четыре месяца дисквалификации. Информации о доказательствах, представленных в ходе расследования этого дела, не сохранилось.

Напомним, что ранее сообщалось, что в 2012 году Британская федерация велоспорта получила от UKAD разрешение на перепроверку в неаккредитованной лаборатории положительной пробы на нандролон некоего звездного спортсмена, фамилия которого пока не обнародована. Информация о результатах этой проверки также не сохранилась, но известно, что после этого федерация собиралась отдать в частную лаборатории анализы других гонщиков, что также является нарушением правил ВАДА. Похоже, что в то время подобные «частные расследования» являлись в Великобритании обычной практикой. Всемирное агентство пообещало повести расследование сообщений СМИ.

(Олег Шамонаев)