Суд в Германии арестовал четырех человек, подозреваемых в манипуляциях с допингом

Суд в Германии арестовал четырех подозреваемых в допинговых манипуляциях, которые ранее были задержаны в немецком Эрфурте и австрийском Зефельде.

- В Эрфурте был задержан вчера врач и его подельник, а в Зефельде - отец этого врача и еще один помощник, - приводит ТАСС слова представителя прокуратуры Мюнхена Анне Ляйдинг. - Решено поместить их под арест, мы запросили экстрадицию из Австрии.

Напомним, в среду в Зефельде и Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях, в том числе пять спортсменов: по двое из Австрии и Эстонии, а также один из Казахстана. В Зефельде проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.

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