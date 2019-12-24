Станислав Поздняков: «Решение CAS будет окончательным. ОКР выступит в суде третьей стороной»

Как заявил на сегодняшнем брифинге по итогам заседания общего собрания членов РУСАДА глава ОКР Станислав Поздняков, Олимпийский комитет России (ОКР) выступит третьей стороной в предстоящем процессе против ВАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

— Решение CAS является финальным для всех субъектов олимпийского и паралимпийского движения, — отметил Станислав Поздняков. — ОКР выступает третьей стороной, поэтому у нас будет свой юридический представитель. Исполком ОКР принял решение воспользоваться услугами юриста Лотто Романи из Швейцарии".

Глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин рассказал, что организация выражает «единодушное» несогласие с решениями ВАДА и также выступит третьей стороной, но еще ведет консультации о том, кто будет представлять ее интересы в предстоящем процессе. (Дмитрий Кузнецов)