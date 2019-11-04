Следователи ВАДА предоставят исполкому новые данные по российскому вопросу

Следователи Всемирного антидопингового агентства в понедельник представят исполкому новые сведения по делу об изменениях в базе данных московской лаборатории, сообщает ТАСС.

Первоначально планировалось, что точка в деле базы данных московской лаборатории будет поставлена на исполкоме ВАДА в Катовице, однако эксперты к намеченному сроку не успели изучить объяснения российской стороны и передать данные комитету по соответствию.

Вопрос о несоответствии РУСАДА международному кодексу исполком ВАДА инициировал на прошлом заседании. Основанием для этого как раз стали изменения в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, которая была опечатана в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием. Сохранение целостности базы являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года. Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.