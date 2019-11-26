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«Ситуация настораживает». Елена Вяльбе — о рекомендациях ВАДА

01:05
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала рекомендацию ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

— В данной ситуации единственное верное решение — дождаться 9 декабря, — цитирует Вяльбе РИА «Новости». — Не стоит делать преждевременных выводов, хотя ситуация, конечно, настораживает.

9 декабря в Париже состоится заседание исполкома ВАДА.

ВАДА: исполком обсудит отстранение России от спорта на 4 года

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191126/1561587601.html

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