Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала рекомендацию ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

— В данной ситуации единственное верное решение — дождаться 9 декабря, — цитирует Вяльбе РИА «Новости». — Не стоит делать преждевременных выводов, хотя ситуация, конечно, настораживает.

9 декабря в Париже состоится заседание исполкома ВАДА.

ВАДА: исполком обсудит отстранение России от спорта на 4 года