«Ситуация настораживает». Елена Вяльбе — о рекомендациях ВАДА
01:05
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала рекомендацию ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
— В данной ситуации единственное верное решение — дождаться 9 декабря, — цитирует Вяльбе РИА «Новости». — Не стоит делать преждевременных выводов, хотя ситуация, конечно, настораживает.
9 декабря в Париже состоится заседание исполкома ВАДА.
ВАДА: исполком обсудит отстранение России от спорта на 4 года
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