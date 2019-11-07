Санкции в отношении профессиональных спортивных лиг США были удалены из «Акта Родченкова»

Санкции в отношении североамериканских профессиональных спортивных лиг за нарушение антидопинговых правил были удалены из первоначальной версии принимаемого в США «Акта Родченкова», сообщает ТАСС.

Палата представителей Конгресса США в октябре проголосовала за законопроект об уголовной ответственности за допинговый сговор, который получил название «Антидопинговый акт Родченкова». Он распространяется на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами ВАДА. В то же время Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), профессиональные лиги по бейсболу (MLB), американскому футболу (NFL) не следуют этим правилам, поскольку не являются подписантами кодекса ВАДА.

«Акт Родченкова» предполагает введение уголовной ответственности за участие в подкупе с целью повлиять на крупнейшие международные спортивные состязания путем применения запрещенных веществ или методов, а также возмещение ущерба для жертв таких сговоров. Кроме того, законопроект предусматривает предоставление защиты информаторам от ответных мер против них. Предполагается, что он позволит применять санкции в отношении лиц, находящихся вне юрисдикции США.