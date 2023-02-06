В РУСАДА сообщили о 10 выявленных случаях нарушения антидопинговых правил в январе этого года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 10 случаев возможных нарушений антидопинговых правил за первый месяц 2023 года.

«В январе 2023 года РУСАДА выявлено 10 случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы организации.

За 2022 год РУСАДА зафиксировало135 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Всего с января по декабрь российской организацией было отобрано 11 053 пробы.

Ранее генеральный директор агентства Вероника Логинова сообщила, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.