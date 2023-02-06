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В РУСАДА сообщили о 10 выявленных случаях нарушения антидопинговых правил в январе этого года

Алина Савинова
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 10 случаев возможных нарушений антидопинговых правил за первый месяц 2023 года.

«В январе 2023 года РУСАДА выявлено 10 случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы организации.

За 2022 год РУСАДА зафиксировало135 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Всего с января по декабрь российской организацией было отобрано 11 053 пробы.

Ранее генеральный директор агентства Вероника Логинова сообщила, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.

Источник: https://tass.ru/sport/16974509
РУСАДА
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