РУСАДА в январе зафиксировало 27 случаев нарушений спортсменами правил доступности
Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в первый месяц 2023 года зафиксировали 27 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования.
«В январе было зафиксировано 27 нарушений правил доступности для тестирования», — приводит заявление пресс-службы РУСАДА ТАСС.
В 2022 году РУСАДА выявило 375 подобных нарушений.
Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах. В настоящее время четверо россиян отбывают дисквалификации за подобные нарушения.
Источник: https://tass.ru/sport/16985007
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